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Ти Джей Диллашоу: «Единственный недостаток Чимаева – кардио. Он быстро устает»

Ти Джей Диллашоу объяснил, в чем слабость Хамзата Чимаева.

«Чимаеву нужно прокачать кардио, потому что в этом его единственный недостаток. Он устает. С Дрикусом такого не будет. Хамзат идет убивать, но ему нужно больше выносливости. Когда частота сердечных сокращений попадает в красную зону, у вас начинает вырабатываться молочная кислота. Вы устаете. Единственный выход – больше тренироваться в этом состоянии.

Я бы поставил гораздо больше денег на Чимаева, если бы он правильно работал над своим кардио. В ином случае, дю Плесси заберет его в поздних раундах», – сказал экс-боец UFC Ти Джей Диллашоу.

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал JAXXON PODCAST
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