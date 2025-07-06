Ти Джей Диллашоу: «Единственный недостаток Чимаева – кардио. Он быстро устает»

Ти Джей Диллашоу объяснил, в чем слабость Хамзата Чимаева.

«Чимаеву нужно прокачать кардио, потому что в этом его единственный недостаток. Он устает. С Дрикусом такого не будет. Хамзат идет убивать, но ему нужно больше выносливости. Когда частота сердечных сокращений попадает в красную зону, у вас начинает вырабатываться молочная кислота. Вы устаете. Единственный выход – больше тренироваться в этом состоянии.

Я бы поставил гораздо больше денег на Чимаева, если бы он правильно работал над своим кардио. В ином случае, дю Плесси заберет его в поздних раундах», – сказал экс-боец UFC Ти Джей Диллашоу .

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Бекоев ставит на Чимаева в бою с дю Плесси: «Три парня с Кавказа в топ-3 рейтинга P4P. Кто сможет нас остановить?»

Роберт Уиттакер: «Если Чимаев сразу не финиширует дю Плесси на земле, то проиграет»