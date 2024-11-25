Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
Турнир ACA 182, который пройдет 15 декабря 2024 года, соберет ярчайших бойцов организации. Основной кард включает несколько ключевых поединков, которые нельзя пропустить:
Главные бои вечера:
Фаридун Одилов (18-2-2) vs. Адлан Ибрагимов (8-2-0)
Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2-0) vs. Али Абдулхаликов (15-2-0)
Юсуф Раисов (21-3-0) vs. Артём Резников (25-8-0)
Вартан Асатрян (27-10-0) vs. Анис Екубов (8-1-0)
Где смотреть онлайн-трансляцию ACA 182
Трансляция турнира будет доступна на:
телеканалах медиахолдинга «Матч»,
официальном сайте промоушена ACA.
Время начала прелимов: в 15:00 по московскому времени, основного карда в 23:30.
Опубликовал: Михаил Булгаков
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