Махачев считает, что Порье победит Холлоуэя: «Дастин – очень хороший парень. Из моих соперников уважаю его и Волкановски»

Ислам Махачев признался, что уважает лишь двух своих соперников.

«Думаю, что Дастин победит. Он сказал мне, что это его последний бой. Полагаю, он подготовится.

Порье – очень хороший парень. Из моих соперников я уважаю двоих: Алекса Волкановски и Дастина. Они действительно хорошие парни. Я поддерживаю их», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

В ночь на 20 июля Порье проведет прощальный поединок против Макса Холлоуэя . Бой возглавит турнир UFC 318, который состоится в Новом Орлеане.

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