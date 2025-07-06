Махачев считает, что Порье победит Холлоуэя: «Дастин – очень хороший парень. Из моих соперников уважаю его и Волкановски»
Ислам Махачев признался, что уважает лишь двух своих соперников.
«Думаю, что Дастин победит. Он сказал мне, что это его последний бой. Полагаю, он подготовится.
Порье – очень хороший парень. Из моих соперников я уважаю двоих: Алекса Волкановски и Дастина. Они действительно хорошие парни. Я поддерживаю их», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
В ночь на 20 июля Порье проведет прощальный поединок против Макса Холлоуэя. Бой возглавит турнир UFC 318, который состоится в Новом Орлеане.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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