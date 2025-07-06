Бекоев ставит на Чимаева в бою с дю Плесси: «Три парня с Кавказа в топ-3 рейтинга P4P. Кто сможет нас остановить?»

Боец UFC Азамат Бекоев назвал фаворита поединка Чимаев – дю Плесси.

«Чимаев или дю Плесси? Ставлю на Хамзата. Думаю, все-таки он. Кавказ!

Три парня с Кавказа в топ-3 рейтинга P4P. Кто сможет нас остановить? На Чимаева буду ставить», – сказал боец UFC Азамат Бекоев .

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Бекоев – о бонусе в $50 тысяч от UFC: «Отдал маме. Они сильно помогли»