Холлоуэй хочет драться с Махачевым: «Его называют Хабибом 2.0, так что я хочу попробовать»

Макс Холлоуэй хочет подраться с Исламом Махачевым.

«Ислама называют Хабибом 2.0, так что я хочу попробовать все на вкус, хочу устроить зарубу.

Ислам никогда не хотел драться со мной, но недавно его тон изменился», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй , который 26 октября подерется с Илией Топурией.

Топурия – о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах»

Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»