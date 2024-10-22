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Холлоуэй хочет драться с Махачевым: «Его называют Хабибом 2.0, так что я хочу попробовать»

Макс Холлоуэй хочет подраться с Исламом Махачевым.

«Ислама называют Хабибом 2.0, так что я хочу попробовать все на вкус, хочу устроить зарубу.

Ислам никогда не хотел драться со мной, но недавно его тон изменился», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который 26 октября подерется с Илией Топурией.

Топурия – о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах»

Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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