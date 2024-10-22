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Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»

Алекс Волкановски не верит в бой между Илией Топурией и Исламом Махачевым.

«Я думаю, это просто игра Топурии, понимаете, о чем я? Он, очевидно, очень уверен в себе. Ему нравится играть на своей уверенности.

Он знает, что это будет тяжелым поединком для него. И не думаю, что это будет хороший бой для Илии. Считаю, что драться с Исламом будет для Топурии немного чересчур», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoАлександр Волкановски
logoИлия Топурия
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