Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»
Алекс Волкановски не верит в бой между Илией Топурией и Исламом Махачевым.
«Я думаю, это просто игра Топурии, понимаете, о чем я? Он, очевидно, очень уверен в себе. Ему нравится играть на своей уверенности.
Он знает, что это будет тяжелым поединком для него. И не думаю, что это будет хороший бой для Илии. Считаю, что драться с Исламом будет для Топурии немного чересчур», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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