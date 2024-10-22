Холлоуэй поднялся на пятое место в легком весе в обновленном рейтинге UFC. 26 октября Макс подерется за титул в полулегком весе с Топурией

Макс Холлоуэй поднялся на пятое место в рейтинге легкого веса UFC.

По итогам турнира UFC Fight Night 245 были обновлены рейтинги промоушена. Полулегковес Макс Холлоуэй , занимающий второе место в дивизионе, улучшил положение в легком весе, поднявшись на пятое место: он обошел Дэна Хукера, Майкла Чендлера и Бенеила Дариуша.

За последние пять лет Холлоуэй дважды дрался в легком весе: в 2019 году проиграл Дастину Порье единогласным решением судей, а в апреле-2024 – нокаутировал Джастина Гейджи.

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