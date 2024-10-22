Топурия – о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах»
Илия Топурия высказался о конфликте с командой Ислама Махачева.
«Я уважаю Хабиба за то, что он очень уважительный. Я просто сказал об Исламе, и тут появились все эти братья.
Они никогда никого не нокаутировали, их ловили на стероидах, они суперчитеры. И тут они на меня напрыгнули.
Это лишь говорит о том, что у них повреждена нервная система из-за такого количества принятых стероидов», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: KOlmenero
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