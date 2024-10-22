Топурия – о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах»

Илия Топурия высказался о конфликте с командой Ислама Махачева.

«Я уважаю Хабиба за то, что он очень уважительный. Я просто сказал об Исламе , и тут появились все эти братья.

Они никогда никого не нокаутировали, их ловили на стероидах, они суперчитеры. И тут они на меня напрыгнули.

Это лишь говорит о том, что у них повреждена нервная система из-за такого количества принятых стероидов», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия – о Холлоуэе: «Очень уважаю Макса, но хочу стать первым, кто его уничтожит»

Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»