Илия Топурия: «Не сомневаюсь, что быстро нокаутирую Холлоуэя»
Илия Топурия не сомневается, что быстро победит Макса Холлоуэя.
«У меня нет сомнений в быстрой победе над Максом Холлоуэем. Если он останется в середине октагона, то бой закончится в первые 10 секунд», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Титульный бой между Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sportsnet
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