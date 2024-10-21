Илия Топурия: «Не сомневаюсь, что быстро нокаутирую Холлоуэя»

Илия Топурия не сомневается, что быстро победит Макса Холлоуэя.

«У меня нет сомнений в быстрой победе над Максом Холлоуэем . Если он останется в середине октагона, то бой закончится в первые 10 секунд», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Титульный бой между Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

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