Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед

На UFC 294 победил . Для Усмана это третье поражение подряд.

Ранее он дважды проигрывал Леону Эдвардсу в титульных боях. Последняя победа была в ноябре-2021 над Колби Ковингтоном.

До этого Усман ни разу не проигрывал в UFC и шел на рекорде 14-0.

Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.

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Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом