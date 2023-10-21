Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед
На UFC 294 Хамзат Чимаев победил Камару Усмана. Для Усмана это третье поражение подряд.
Ранее он дважды проигрывал Леону Эдвардсу в титульных боях. Последняя победа была в ноябре-2021 над Колби Ковингтоном.
До этого Усман ни разу не проигрывал в UFC и шел на рекорде 14-0.
Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.
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Усман забрал второй и железно третий раунд, а отдали бёшке кадырова
Крч: шейхи сделали вложение) возможно кадыров тоже слово вставил
Бьёт как Адам Кадыров