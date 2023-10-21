Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Хамзат Чимаев победил Камару Усмана. Для Усмана это третье поражение подряд.

Ранее он дважды проигрывал Леону Эдвардсу в титульных боях. Последняя победа была в ноябре-2021 над Колби Ковингтоном.

До этого Усман ни разу не проигрывал в UFC и шел на рекорде 14-0.

Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом

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46 комментариев

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alexsey belenok
Спорно…
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If99
Чимаев был на грани нокаута.
+26
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Mesut Ozil 11
Хоть и не нравится Усман но если он действительно вышел на коротком уведомлений то он был очень хорош, да и кроме тейкдаунов Чимаев ничего не показал, Усман агрессивнее действовал
+23
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+23
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Гектор Печорин
чимаев что то не впечатляет, если в первом раунде быстро не финиширует, то остальные раунды он обычный боец середняк
+15
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Ragnar.lothbrock
Я как чеченец болел за Усмана, он выиграл
Усман забрал второй и железно третий раунд, а отдали бёшке кадырова

Крч: шейхи сделали вложение) возможно кадыров тоже слово вставил
+19
-5
+14
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Артем Никитин
Ничья более справедливо, но Борз конечно не такой жесткий как себя изображает. Третий раунд и бенза аут)
+10
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Mr Sandman
Ответ alexsey belenok
Спорно…
да не, победа за Хамзатом, но Усманудин показал что может ещё
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ральф шумахер
этот бой он не проигал
+7
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Mr Heisenberg
Не такой бой мы хотели видеть конечно же под этой вывеской
+7
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Александр Виноградов
чимаеву полезно проиграть, больно рот большой у него
+5
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Wiley Fox
Ударник из чимаева никакой

Бьёт как Адам Кадыров
+5
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+5
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Timofey Prokhorov
Спорно... Уману респект.
+5
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Relanium
бой должен был быть пятираундовым
+4
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KZT
Жаль Камару. Минимум на ничью наработал.
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Mr Heisenberg
Ответ alexsey belenok
Спорно…
Бак конечно у Чимаева слабый, в интервью очень тяжело дышал. Уже во втором раунде был очень медленный.
+4
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Нурс Салахутдинов
Усман в полнейшем порядке!! Действительно один из лучших бойцов ГАСа. Поражение спорно. Можно было и в одну, и в другую сторону отдать. Хотелось бы 5 раундов увидеть.
+4
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Art Bear
27-26 Усман, если бы были 4-5 раунды Хамзат улетел бы в нокаут
+4
-1
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Абдуллах Шараф-Эль-Дин
Чимаев выдохся быстро.
+4
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Curry30
чимаев ничего не показал, это очередной ничейный бой, в котором принимается коммерчески выгодное решение по итогу, да и 5 раундовыми такие бои должны быть, а не 3
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as009595@icloud.com
Усман воин!!!
+2
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Lynx.DP
Ответ Зверёк
Жаль Усмана.Хамзат новый король дивизиона,не вижу соперников.Эдвардс такой борьбе ничего не сможет навязать
Эдвардс другая весовая
+2
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MacKoch
Чимаеву на 5-ти раундовые похоже выходить опасно. ушатают.
+2
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Андрей Кумиров
Ответ Ragnar.lothbrock
Я как чеченец болел за Усмана, он выиграл Усман забрал второй и железно третий раунд, а отдали бёшке кадырова Крч: шейхи сделали вложение) возможно кадыров тоже слово вставил
рофл с 3 раундом?
+2
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Phowner Biring
Чимаеву не хватает вариативности. Рассчёт только на применение своей богатырской силы в первом раунде, потом быстро устаёт. Усман по моему мнению был опаснее, но как то по очкам Хамзат завалял (
+1
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Джусмен
Хамзат « один раунд» Чемаев
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Luka Sumila
Ответ Эксперт Спортс
Усману дали две три недели на подготовку)
Коста слетел 10 дней назад, ало
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Curry30
Ответ Зверёк
Жаль Усмана.Хамзат новый король дивизиона,не вижу соперников.Эдвардс такой борьбе ничего не сможет навязать
эдвардс убьет чимаева
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Томас Круз Мапотер
Пять раундов должно было быть. Проиграл бы Чимаев на такой дистанции. Камару удивил, конечно, не просто так чемпионом был.
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Ас Юсупов
Ответ Эксперт Спортс
Что это сейчас было? Что за судьи сидят в юфс. Выгнать их нужно. Да первый раунд за чимаевым тут бесспорно. Но последующие раунды Усман полностью контролировал даже партер Хамзат ничего не смог сделать разве бил плечом. Победа Усмана тут бесспорно
Победы Усмана быть не может никак. Первый раунд проиграл 10-8, даже если отдать ему два остальных раунда это ничья
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Эксперт Спортс
Ответ Ас Юсупов
Победы Усмана быть не может никак. Первый раунд проиграл 10-8, даже если отдать ему два остальных раунда это ничья
Об этом не подумал. Но все равно лучше бы дали ничью
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zzzeeerrrooo
Ответ Ас Юсупов
Победы Усмана быть не может никак. Первый раунд проиграл 10-8, даже если отдать ему два остальных раунда это ничья
За что 10-8
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Ас Юсупов
Ответ zzzeeerrrooo
За что 10-8
За то что раунд был в одну калитку)
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zzzeeerrrooo
Ответ Ас Юсупов
За то что раунд был в одну калитку)
Ну типо сидел он на нем , а урон ?
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Эксперт Спортс
Ответ Сергей Михалюк
А разговоров то было о Чимаеве еле еле победил Усмана который к нему даже полноценно не готовится к бою)
Усману дали две три недели на подготовку)
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Ragnar.lothbrock
Ответ BAI
Ну да, Дана Вайт же кент кодирова и решил ему подгон замутить
Я имел ввиду что люля договорился с шейхами, у них с ними близкие отношения, тем более хамзат сменил гражданство, его поражение было бы очень не выгодно
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BAI
Ответ Ragnar.lothbrock
Я как чеченец болел за Усмана, он выиграл Усман забрал второй и железно третий раунд, а отдали бёшке кадырова Крч: шейхи сделали вложение) возможно кадыров тоже слово вставил
Ну да, Дана Вайт же кент кодирова и решил ему подгон замутить
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Псевдоадекват
Ответ alexsey belenok
Спорно…
Извинись
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Andrey Ivanov
Там какой то мучдак судья 10-8 первый раунд отдал 🤣
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Перстень Уэстбрука
Чимаеву нельзя драться больше 2х раундов, похоже скоро станет чемпионом среднего веса
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Ruslan80
Продал бой.
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Эксперт Спортс
Что это сейчас было? Что за судьи сидят в юфс. Выгнать их нужно. Да первый раунд за чимаевым тут бесспорно. Но последующие раунды Усман полностью контролировал даже партер Хамзат ничего не смог сделать разве бил плечом. Победа Усмана тут бесспорно
+3
-3
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Сергей Михалюк
А разговоров то было о Чимаеве еле еле победил Усмана который к нему даже полноценно не готовится к бою)
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