Усман – о Чимаеве: «Передо мной гора, на которую нужно подняться»

Камару Усман высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат очень опытный боец. Он сильный, большой, быстрый, может бороться, умеет бить. У него есть все, но и у меня тоже. В конце концов, мы все люди. Все чувствуют себя непобедимыми, пока кто-то не войдет и не лопнет этот воздушный шар.

Шон Стрикленд – чемпион. Я уже разбирался с ним, но думаю, что Шон стал лучше. Передо мной гора, на которую нужно подняться, поэтому сначала сделаем это, а затем будем беспокоиться о том, что будет дальше», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

Напомним, что Чимаев подерется с Усманом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября.

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