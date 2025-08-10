Жолт Эрдеи объявил о возобновлении карьеры. Экс-чемпиону мира по боксу 51 год

Экс-чемпион мира по боксу Жолт Эрдеи объявил о возобновлении карьеры.

«На днях в сеть утекло видео с моей тренировки, которое многие из вас уже видели. Многие спрашивали меня, что это за запись – подтверждаю, что я действительно нахожусь в тренировочном режиме.

В конце года я вернусь на ринг в качестве бойца крупной организации! Надеюсь, вы ждете этого так же, как и я. Скоро узнаете больше подробностей», – написал в социальных сетях Жолт Эрдеи .

Эрдеи 51 год. Он становился чемпионом мира в двух весовых категориях. В статусе любителя он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2000 года. В последний раз он выступал в марте 2014 года, когда победил Шалву Джомардашвили.

