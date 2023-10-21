Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне приехал на UFC 294

Теги Манчестер Сити UFC MMA Кевин де Брюйне Ислам Махачев Камару Усман Александр Волкановски Хамзат Чимаев Махачев – Волкановски UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Кевин Де Брюйне посетил турнир UFC 294 в Абу-Даби.

Сейчас футболист «Манчестер Сити» восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в первом туре Английской Премьер-лиги.

В главном карде UFC 294 состоится титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски и претендентский поединок в среднем весе между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC

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8 комментариев

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AnMe
В 30 метрах от меня сидит 😁
+21
0
+21
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Vićtor Diaź
Приехал притопить за Шару Буллета лично
+21
-1
+20
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zzzeeerrrooo
С одного Этихада на другой
+12
0
+12
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AnMe
Ответ zzzeeerrrooo
Передай ему привет
В телефоне сидит, небось на спортс читает комменты.
+3
0
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ AnMe
В 30 метрах от меня сидит 😁
Передай ему привет
+2
0
+2
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Гарун Алиев
Ответ Vićtor Diaź
Приехал притопить за Шару Буллета лично
Когда рыжие вместе,шайтаны плачут
0
0
0
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