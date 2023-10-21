Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне приехал на UFC 294

Кевин Де Брюйне посетил турнир UFC 294 в Абу-Даби.

Сейчас футболист «Манчестер Сити» восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, полученной в первом туре Английской Премьер-лиги.

В главном карде UFC 294 состоится титульник в легком весе между и и претендентский поединок в среднем весе между и .

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