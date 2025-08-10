  • Спортс
  • Генри Сехудо: «Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион. Нужно свести его с де Риддером»
Генри Сехудо: «Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион. Нужно свести его с де Риддером»

Генри Сехудо отреагировал на выступление Энтони Эрнандеса.

В ночь на 10 августа Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде. Бой возглавил турнир UFC on ESPN 72.

«Энтони Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион. Это была восьмая подряд победа. Ни одному средневесу UFC еще не приходилось выигрывать более восьми боев, чтобы получить титульный шанс. Нужно свести его с Ренье де Риддером!» – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC Генри Сехудо.

Энтони Эрнандес: «Обязательно посещу турнир UFC 319. Мне нужен чемпионский пояс»

Бонусы UFC on ESPN 72: Эрнандес, Эдвардс, Смит и Данкан получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Генри Сехудо
