Усман рассказал, как принял бой с Чимаевым: «Был дома и услышал звонок от менеджера. Он не успел договорить, и я сказал: «Погнали»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман заявил, что без раздумий принял бой с Хамзатом Чимаевым.

«11 октября я был дома, мне позвонил менеджер и спросил: «Эй, что думаешь?» Он не успел закончить, когда услышал ответ: «Погнали».

На следующий день мне нужно было приехать в зал. Позвонил тренерам и спросил их, что они думают по этому поводу. Они ответили, что тоже этого хотят. Вот мы и здесь», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, принявший бой против Хамзата Чимаева на коротком уведомлении.

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2 комментария

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skytent1
Наверно сначала ему менеджер сказал сумму гонорара и то , что обязательно будет титульник в случае победы, тогда охотно верю.
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