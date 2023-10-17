Усман рассказал, как принял бой с Чимаевым: «Был дома и услышал звонок от менеджера. Он не успел договорить, и я сказал: «Погнали»
Камару Усман заявил, что без раздумий принял бой с Хамзатом Чимаевым.
«11 октября я был дома, мне позвонил менеджер и спросил: «Эй, что думаешь?» Он не успел закончить, когда услышал ответ: «Погнали».
На следующий день мне нужно было приехать в зал. Позвонил тренерам и спросил их, что они думают по этому поводу. Они ответили, что тоже этого хотят. Вот мы и здесь», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, принявший бой против Хамзата Чимаева на коротком уведомлении.
Чимаев – явный фаворит претендентского боя с Усманом на UFC 294
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