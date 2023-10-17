Камару Усман заявил, что без раздумий принял бой с Хамзатом Чимаевым.

«11 октября я был дома, мне позвонил менеджер и спросил: «Эй, что думаешь?» Он не успел закончить, когда услышал ответ: «Погнали».

На следующий день мне нужно было приехать в зал. Позвонил тренерам и спросил их, что они думают по этому поводу. Они ответили, что тоже этого хотят. Вот мы и здесь», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе , принявший бой против на коротком уведомлении.

Чимаев – явный фаворит претендентского боя с Усманом на UFC 294

Не закапывайте Усмана. Он реально неудобен для Чимаева