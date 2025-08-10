Бонусы UFC on ESPN 72: Эрнандес, Эдвардс, Смит и Данкан получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 72.

Бонусы за лучшее выступление вечера в размере $50 тысяч получили четыре бойца: Энтони Эрнандес (задушил Романа Долидзе в четвертом раунде), Джозелин Эдвардс (нокаутировала Присцилу Качоэйру в первом раунде), Элайджа Смит (нокаутировал Тошиоми Кадзами в первом раунде) и Кристиан Лерой Данкан (нокаутировал Эрика Андерса в первом раунде).

Турнир UFC on ESPN 72 состоялся в ночь на 10 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.

