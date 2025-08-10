Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке обязательной защиты титула

Дмитрий Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке защиты титула.

Об этом сообщает издание Boxing Scene, ссылаясь на источник в команде боксера.

Напомним, что в начале июля Международная боксерская федерация (IBF ) обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского пояса против Майкла Эйферта. Срок, установленный для достижения соглашения между боксерами, истек на прошлой неделе.

Ранее Бивол сообщил , что перенес операцию на спине – процесс восстановления займет шесть-восемь недель.

