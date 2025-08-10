Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке обязательной защиты титула
Дмитрий Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке защиты титула.
Об этом сообщает издание Boxing Scene, ссылаясь на источник в команде боксера.
Напомним, что в начале июля Международная боксерская федерация (IBF) обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского пояса против Майкла Эйферта. Срок, установленный для достижения соглашения между боксерами, истек на прошлой неделе.
Ранее Бивол сообщил, что перенес операцию на спине – процесс восстановления займет шесть-восемь недель.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
