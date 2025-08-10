Даниэль Кормье: «Почему Оливейра решил вернуться так скоро? Мне кажется, что это не самая лучшая идея»

Даниэль Кормье прокомментировал анонс боя Чарльза Оливейры и Рафаэля Физиева.

Ранее стало известно, что поединок между Чарльзом Оливейрой и Рафаэлем Физиевым пройдет в главном событии турнира UFC в Рио-де-Жанейро, который состоится в ночь с 11 на 12 октября.

«Каждый раз, когда дерется Чарльз, у меня поднимается настроение. У всего мира поднимается настроение. Но дело в том, что он оказался в очень тяжелом нокауте всего месяц назад. Почему он решил вернуться так скоро? Вот о чем я подумал, когда отошел от первой волны эмоций.

Меня это пугает – когда ты оказываешься в таком нокауте, стоит немного подождать, прежде чем снова выходить в октагон. Я глубоко уважаю Чарльза, считаю его потрясающим бойцом. Но мне кажется, что это не самая лучшая идея», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, что в ночь на 29 июня Оливейра проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде в поединке за чемпионский пояс.

