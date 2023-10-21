Конор – о бое Чимаева и Усмана: «Претендентские поединки должны быть пятираундовыми»
Конор Макгрегор заявил, что бой Чимаева и Усмана не может быть претендентским.
«Бой за звание первого претендента должен быть пятираундовым», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Хамзат Чимаев и Камару Усман подерутся в соглавном бою UFC 294, поединок будет трехраундовым.
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