Конор – о бое Чимаева и Усмана: «Претендентские поединки должны быть пятираундовыми»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что бой Чимаева и Усмана не может быть претендентским.

«Бой за звание первого претендента должен быть пятираундовым», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Хамзат Чимаев и Камару Усман подерутся в соглавном бою UFC 294, поединок будет трехраундовым.

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Широков
Чимаев помрёт после второго, куда ему пять
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
Так на это Конор и намекает, что функционалка у Чимаева не на высшем уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Джонон
Должен быть 5-ти, а не будет даже 3-х..🎃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий