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Тактическое превью по UFC 294 от автора блога «Ашалеть!» на Sports.ru Артема Нагорного. Все, что нужно знать о главных поединках в Абу-Даби на важнейшем ивенте 2023 года, где 21 октября выступит много российских бойцов, а Ислам Махачев проведет защиту пояса в легком весе.
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Все о боях
UFC 294

70кг

Махачев vs Волкановски

⭐⭐⭐⭐⭐Легкий вес

Александр Волкановски выходит на реванш против Ислама Махачева за 10 дней до боя и спасает турнир. В этот раз против него враждебная арена и гораздо меньше времени на подготовку. Совершит ли он чудо и отомстит ли за февральское поражение?

Махачев
Махачев
Рост
178
Возраст
31
Рекорд в UFC
13-1
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,24Успешность тейкдаунов: 62%Пропущено ударов в минуту: 1,27Процент времени в контроле: 48,7%
СтильБорец
СтильБорец
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,24Успешность тейкдаунов: 62%Пропущено ударов в минуту: 1,27Процент времени в контроле: 48,7%
vs
Волкановски
Волкановски
Рост
168
Возраст
35
Рекорд в UFC
13-1
Акцентированные удары в минуту: 6,25Разница нанесенных и пропущенных ударов: 2,89Процент финишей: 38,4%Защита от тейкдаунов: 69%
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Акцентированные удары в минуту: 6,25Разница нанесенных и пропущенных ударов: 2,89Процент финишей: 38,4%Защита от тейкдаунов: 69%
84кг

Усман vs Чимаев

⭐⭐⭐⭐Средний вес

Один из самых ожидаемых поединков полусреднего веса пройдет в среднем. Бывший доминирующий чемпион Камару Усман против одного из главных хайп-трейнов UFC Хамзата Чимаева. Победитель получит титульный бой против Шона Стрикленда.

Усман
Усман
Рост
183
Возраст
36
Рекорд в UFC
15-2
Защита от тейкдаунов: 97%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,96Время контроля: 2:13:51Время контроля в партере: 1:25:29
СтильБорец
СтильБорец
Защита от тейкдаунов: 97%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,96Время контроля: 2:13:51Время контроля в партере: 1:25:29
vs
Чимаев
Чимаев
Рост
188
Возраст
29
Рекорд в UFC
6-0
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,98Успешность тейкдаунов: 57%Процент финишей: 83,3%Акцентированные удары в минуту: 7,30
СтильБорец
СтильБорец
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,98Успешность тейкдаунов: 57%Процент финишей: 83,3%Акцентированные удары в минуту: 7,30
93кг

Анкалаев vs Уокер

⭐⭐⭐⭐Полутяжелый вес

Магомед Анкалаев возвращается в титульную гонку после странной ничьей в последнем поединке с Яном Блаховичем. Против него – Джонни Уокер, идущий на серии из трех побед. Поединок топов полутяжелого веса, победитель которого станет одним из претендентов на титульный бой.

Анкалаев
Анкалаев
Рост
190
Возраст
31
Рекорд в UFC
9-1-1
Пропущено ударов в минуту: 2,15Защита от ударов: 59%Разница нанесенных и пропущенных ударов: 1,4Процент времени в контроле: 31,7%
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Пропущено ударов в минуту: 2,15Защита от ударов: 59%Разница нанесенных и пропущенных ударов: 1,4Процент времени в контроле: 31,7%
vs
Уокер
Уокер
Рост
198
Возраст
31
Рекорд в UFC
7-4
Процент финишей: 85,7%Процент побед нокаутами: 71,4%Нокдаунов за 15 мин: 0,83Рекорд в боях, закончившихся решением: 1-2
СтильУдарник
СтильУдарник
Процент финишей: 85,7%Процент побед нокаутами: 71,4%Нокдаунов за 15 мин: 0,83Рекорд в боях, закончившихся решением: 1-2
84кг

Магомедов vs Силва

⭐⭐⭐Средний вес

Кикбоксер со множеством вирусных нокаутов из поп-ММА врывается в UFC. Соперник – мощный нокаутер, побеждавший Александра Шлеменко. Шара Буллет против Бруно Силвы – топовое начало большого турнира.

Магомедов
Магомедов
Рост
188
Возраст
29
Рекорд в UFC
0-0
Процент финишей: 90,9%*Процент побед нокаутами: 90,9%*Финишей в первом раунде: 7*Побед решениями: 1*
СтильУдарник
СтильУдарник
Процент финишей: 90,9%*Процент побед нокаутами: 90,9%*Финишей в первом раунде: 7*Побед решениями: 1*
vs
Силва
Силва
Рост
183
Возраст
34
Рекорд в UFC
4-3
Процент финишей: 100%Акцентированные удары в минуту: 4,45Пропущено ударов в минуту: 4,71Успешность тейкдаунов: 18%
СтильУдарник
СтильУдарник
Процент финишей: 100%Акцентированные удары в минуту: 4,45Пропущено ударов в минуту: 4,71Успешность тейкдаунов: 18%
84кг

Алвес vs Алискеров

⭐⭐⭐Средний вес

После вылета Нассурдина Имавова с поединка против Икрама Алискерова выходит полусредневес, побеждавший Колби Ковингтона. Будет ли это простой победой для Алискерова или Уоррли Алвес даст конкурентный бой?

Алвес
Алвес
Рост
180
Возраст
32
Рекорд в UFC
8-6
Разница нанесенных и пропущенных ударов: -0,88Защита от тейкдаунов: 80%Попыток сабмишенов за 15 мин: 0,9Успешность тейкдаунов: 50%
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Разница нанесенных и пропущенных ударов: -0,88Защита от тейкдаунов: 80%Попыток сабмишенов за 15 мин: 0,9Успешность тейкдаунов: 50%
vs
Алискеров
Алискеров
Рост
183
Возраст
30
Рекорд в UFC
1-0
Победы нокаутами: 5*Победы сабмишенами: 5*Финишей в первом раунде: 6*Победы решениями: 4*
СтильБорец
СтильБорец
Победы нокаутами: 5*Победы сабмишенами: 5*Финишей в первом раунде: 6*Победы решениями: 4*
57кг

Эллиотт vs Мокаев

⭐⭐⭐Наилегчайший вес

Один из самых опытных и необычных бойцов наилегчайшего веса Тим Эллиотт протестирует грэпплинг дерзкого проспекта Мухаммада Мокаева. В случае победы Мокаев попадет в топ-10 наилегчайшего веса и может рассчитывать на поединки со звездными соперниками.

Эллиотт
Эллиотт
Рост
170
Возраст
36
Рекорд в UFC
11-10
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,88Время контроля: 1:08:16Время контроля в партере: 59:27Процент финишей: 9,09%
СтильБорец
СтильБорец
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,88Время контроля: 1:08:16Время контроля в партере: 59:27Процент финишей: 9,09%
vs
Мокаев
Мокаев
Рост
170
Возраст
23
Рекорд в UFC
4-0
Тейкдаунов за 15 минут боя: 7,34Пропущено ударов в минуту: 0,87Акцентированные удары в минуту: 1,14Попыток сабмишенов за 15 мин: 1,3
СтильБорец
СтильБорец
Тейкдаунов за 15 минут боя: 7,34Пропущено ударов в минуту: 0,87Акцентированные удары в минуту: 1,14Попыток сабмишенов за 15 мин: 1,3
61кг

Нурмагомедов vs Гафуров

⭐⭐⭐Легчайший вес

Два бойца из СНГ выходят на поединок после поражений. Кто окажется сильнее в одном из самых зрелищных боев турнира: самбист и дзюдоист Муин Гафуров или кикбоксер и рукопашник Саид Нурмагомедов?

Нурмагомедов
Нурмагомедов
Рост
173
Возраст
31
Рекорд в UFC
6-2
Пропущено ударов в минуту: 2,15Попыток сабмишенов за 15 мин: 1,2Процент финишей: 66,7Успешность тейкдаунов: 16%
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Пропущено ударов в минуту: 2,15Попыток сабмишенов за 15 мин: 1,2Процент финишей: 66,7Успешность тейкдаунов: 16%
vs
Гафуров
Гафуров
Рост
170
Возраст
27
Рекорд в UFC
0-1
Успешность тейкдаунов: 27%Рекорд в боях, закончившихся решением: 1-5*Процент финишей: 94,4%*Победы нокаутами: 10*
СтильБорец
СтильБорец
Успешность тейкдаунов: 27%Рекорд в боях, закончившихся решением: 1-5*Процент финишей: 94,4%*Победы нокаутами: 10*
53кг

Дудакова vs Фрей

⭐⭐Женский минимальный вес

Единственный женский бой на турнире. Перспективная девушка-боец из России Виктория Дудакова подерется против 38-летней Джин Ю Фрей с рекордом в UFC 2-5. Простая победа для Дудаковой или Фрей доставит трудности?

Дудакова
Дудакова
Рост
165
Возраст
24
Рекорд в UFC
1-0
Процент финишей: 85,7%*Победы сабмишенами: 4*Точность ударов: 59%Победы нокаутами: 2*
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Процент финишей: 85,7%*Победы сабмишенами: 4*Точность ударов: 59%Победы нокаутами: 2*
vs
Ю Фрей
Ю Фрей
Рост
160
Возраст
38
Рекорд в UFC
2-5
Защита от тейкдаунов: 89%Процент финишей: 27,2%*Точность ударов: 42%Успешность тейкдаунов: 37%
СтильУниверсал
СтильУниверсал
Защита от тейкдаунов: 89%Процент финишей: 27,2%*Точность ударов: 42%Успешность тейкдаунов: 37%

2 комментария

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Sports.ru
Автор
Волкановски выходит на реванш против Ислама Махачева за 10 дней до боя и спасает турнир. Совершит ли он чудо и отомстит ли за февральское поражение?
+5
0
+5
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murderer
Хороший кард
0
0
0
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