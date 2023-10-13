Александр Волкановски выходит на реванш против Ислама Махачева за 10 дней до боя и спасает турнир. В этот раз против него враждебная арена и гораздо меньше времени на подготовку. Совершит ли он чудо и отомстит ли за февральское поражение?
Один из самых ожидаемых поединков полусреднего веса пройдет в среднем. Бывший доминирующий чемпион Камару Усман против одного из главных хайп-трейнов UFC Хамзата Чимаева. Победитель получит титульный бой против Шона Стрикленда.
Магомед Анкалаев возвращается в титульную гонку после странной ничьей в последнем поединке с Яном Блаховичем. Против него – Джонни Уокер, идущий на серии из трех побед. Поединок топов полутяжелого веса, победитель которого станет одним из претендентов на титульный бой.
Кикбоксер со множеством вирусных нокаутов из поп-ММА врывается в UFC. Соперник – мощный нокаутер, побеждавший Александра Шлеменко. Шара Буллет против Бруно Силвы – топовое начало большого турнира.
После вылета Нассурдина Имавова с поединка против Икрама Алискерова выходит полусредневес, побеждавший Колби Ковингтона. Будет ли это простой победой для Алискерова или Уоррли Алвес даст конкурентный бой?
Один из самых опытных и необычных бойцов наилегчайшего веса Тим Эллиотт протестирует грэпплинг дерзкого проспекта Мухаммада Мокаева. В случае победы Мокаев попадет в топ-10 наилегчайшего веса и может рассчитывать на поединки со звездными соперниками.
Два бойца из СНГ выходят на поединок после поражений. Кто окажется сильнее в одном из самых зрелищных боев турнира: самбист и дзюдоист Муин Гафуров или кикбоксер и рукопашник Саид Нурмагомедов?
Единственный женский бой на турнире. Перспективная девушка-боец из России Виктория Дудакова подерется против 38-летней Джин Ю Фрей с рекордом в UFC 2-5. Простая победа для Дудаковой или Фрей доставит трудности?
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