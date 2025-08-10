Мухаммад Мокаев рассказал об условии возвращения в UFC.

«Просто если я сделаю пару досрочных боев в ударке, они меня подпишут. Если бы мне было 30 лет, я, наверное, не пытался бы даже туда вернуться. Если бы они мне сказали: «Мы тебя никогда в жизни обратно не возьмем», то... Я тоже принципиальный человек. Не упомянул бы их нигде.

Но они мне сказали: «Сделай пару досрочных боев, покажи, что ты набрал ударку – и мы сядем и обсудим наши опции», – сказал бывший боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев .

Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.

