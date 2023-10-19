Конор – о переходе Чимаева в средний вес: «Там ему будет куда лучше, но его ждут серьезные соперники»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Конор Макгрегор Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор высказался о бое Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

«В 84 кг ему будет куда лучше. Но ему предстоит там встретить серьезных соперников, пусть и не в этом бою. Но он поднялся в весе.

Идеальный бой для чеченца. С нетерпением жду развития этой истории», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что 21 октября в соглавном бою UFC 294 Хамзат Чимаев встретится с Камару Усманом.

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