Дин Томас: «Эрнандес – сильнейший средневес в мире. Он выдал лучшее выступление за последние 3 года»

Дин Томас назвал Энтони Эрнандеса сильнейшим средневесом в мире.

«Да, я сомневался в нем. Признаюсь, у меня были серьезные сомнения. Но то, что я увидел сегодня от Эрнандеса… Думаю, мы наблюдаем за сильнейшим средневесом в мире. Он выдал лучшее выступление, которое мы видели в среднем дивизионе за последние три года», – сказал аналитик UFC Дин Томас .

В ночь на 10 августа Энтони Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде. Бой возглавил турнир UFC on ESPN 72.

