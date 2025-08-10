Дин Томас: «Эрнандес – сильнейший средневес в мире. Он выдал лучшее выступление за последние 3 года»
Дин Томас назвал Энтони Эрнандеса сильнейшим средневесом в мире.
«Да, я сомневался в нем. Признаюсь, у меня были серьезные сомнения. Но то, что я увидел сегодня от Эрнандеса… Думаю, мы наблюдаем за сильнейшим средневесом в мире. Он выдал лучшее выступление, которое мы видели в среднем дивизионе за последние три года», – сказал аналитик UFC Дин Томас.
В ночь на 10 августа Энтони Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде. Бой возглавил турнир UFC on ESPN 72.
Генри Сехудо: «Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион. Нужно свести его с де Риддером»
Энтони Эрнандес: «Обязательно посещу бой дю Плесси и Чимаева. Мне нужен чемпионский пояс»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости