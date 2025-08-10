UFC on ESPN 72: Эрнандес задушил Долидзе, Эрцег победил Осборна и другие бои

В ночь на 10 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся UFC on ESPN 72. Турнир возглавил поединок в среднем весе между Романом Долидзе (15-4) и Энтони Эрнандесом (15-2). Эрнандес победил удушающим в четвертом раунде.

Главные бои турнира:

● Стив Эрцег (13-4) победил Одэ Осборна (13-9) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

● Ясмин Лусиндо (18-6) победила Анджелу Хилл (18-15) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

● Андре Филли (25-12) победил Кристиана Родригеса (12-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

● Майлз Джонс (15-4) проиграл Джину Матсумото (17-1) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29);

● Эрик Андерс (17-9) проиграл Кристиану Лерою Данкану (12-2) техническим нокаутом в первом раунде.

