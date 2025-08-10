14

UFC on ESPN 72: Эрнандес задушил Долидзе, Эрцег победил Осборна и другие бои

В ночь на 10 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся UFC on ESPN 72. Турнир возглавил поединок в среднем весе между Романом Долидзе (15-4) и Энтони Эрнандесом (15-2). Эрнандес победил удушающим в четвертом раунде.

Главные бои турнира:

Стив Эрцег (13-4) победил Одэ Осборна (13-9) единогласным решением судей (29-28 – трижды);

● Ясмин Лусиндо (18-6) победила Анджелу Хилл (18-15) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

● Андре Филли (25-12) победил Кристиана Родригеса (12-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

● Майлз Джонс (15-4) проиграл Джину Матсумото (17-1) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29);

● Эрик Андерс (17-9) проиграл Кристиану Лерою Данкану (12-2) техническим нокаутом в первом раунде.

Взвешивание перед UFC on ESPN 72: Долидзе легче Эрнандеса, Эрцег и Осборн показали одинаковый вес

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoUFC
logoMMA
Энтони Эрнандес
logoUFC on ESPN
logoСтив Эрцег
logoРоман Долидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хамзат Чимаев: «Привезу ли пояс UFC в Россию? Конечно, это тоже моя родина»
59 августа, 07:42
Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, что моим следующим соперником станет Эль Чоризо. Все американцы этого хотят. Они спрашивают у меня: «Когда ты размажешь эту сосиску?»
19 августа, 07:09
Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»
39 августа, 06:47
Главные новости
Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»
347 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
120сегодня, 09:30
Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»
1сегодня, 09:20
Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»
7сегодня, 07:55
«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
7сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
5вчера, 18:05
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
10вчера, 17:30
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
14вчера, 16:15
Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»
8вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04