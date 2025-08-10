5

Энтони Эрнандес: «Обязательно посещу бой дю Плесси и Чимаева. Мне нужен этот чертов пояс»

Энтони Эрнандес заявил, что посетит бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

В ночь на 10 августа Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде.

«У меня нет претензий к Роману, он очень стойкий боец. Перед поединком он вел себя максимально уважительно. Считаю его классным парнем. Но когда я оказываюсь в октагоне, а по мне начинают наносить удары... Я просто схожу с ума – и перехожу в режим убийцы. Но в этом нет ничего личного.

Готов ли я лететь в Чикаго на UFC 319? Да, мне сказали, что будут меня там ждать. Мне нужен этот чертов чемпионский пояс. Только ради этого я и занимаюсь этим дерьмом – статус чемпиона и деньги, в которых нуждается моя семья. Так что я обязательно посещу UFC 319», – сказал боец среднего веса UFC Энтони Эрнандес.

Турнир UFC 319 состоится 17 августа. В главном событии пройдет титульный поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

UFC on ESPN 72: Эрнандес задушил Долидзе, Эрцег победил Осборна и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
