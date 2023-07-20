Министр спорта Матыцин – о MMA: «Бойцы должны быть примером для молодежи. Нужно, чтобы федерация обладала компетенциями для развития этого спорта»

Теги MMA Олег Матыцин Бокс/MMA/UFC

Министр спорта Олег Матыцин оценил проблему перетекания ММА в попсу и криминалитет.

«Мое отношение к ММА – положительное, вид спорта зарегистрирован и его соревнования внесены в календарный план, выделяются субсидии. Очень важно взаимодействовать с региональными федерациями, нужно поддерживать имидж соревнований.

Бойцы должны быть примером для молодежи. Нужно, чтобы федерация обладала компетенциями для развития этого вида спорта. Минспорт окажет поддержку в плане поддержки смешанных единоборств», – заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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3 комментария

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Ебздрогыч
Особенным примером должны быть бойцы, которые избивают женщин, которые неправильно по их мнению одеты, а сами полуголые в октагоне избивают людей
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Ivan Balashov
Никогда не понимал людей, которые берут пример с тех, кто прославился исключительно за счет навыков мордобоя.
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avcgloronalduMU
какой пример подаёт матицын, кто его поставил министром и для чего?- с его то уголовным прошлым?
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