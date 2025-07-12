UFC on ESPN 70: Льюис против Тейшейры, Томпсон подерется с Бонфином и другие бои

В ночь на 13 июля в Нэшвилле (США) пройдет UFC on ESPN 70. Турнир возглавит поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом (28-12) и Таллисоном Тейшейрой (8-0).

Главные бои вечера:

● Стивен Томпсон (17-8-1) – Габриэл Бонфин (17-1);

● Стив Гарсия (17-5) – Келвин Каттар (23-9);

● Морган Шарье (20-11-1) – Нейт Ландвер (18-6);

● Остин Лейн (13-6) – Витор Петрино (11-2);

● Джуниор Тафа (6-3) – Туко Токкос (10-5).

Основной кард начнется в 04:00 по московскому времени. Канал «Матч ТВ» покажет главные бой в прямом эфире.

Деррик Льюис: «В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде»

Взвешивание перед UFC on ESPN 70: Льюис тяжелее Тейшейры, Бонфим перевесил Томпсона