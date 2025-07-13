Белал Мухаммад: «Мог бы более легкий Льюис защититься от тейкдаунов Аспиналла?»
Белал Мухаммад отреагировал на победу Деррика Льюиса.
«Мог бы более легкий Льюис защититься от тейкдаунов Аспиналла?» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Белал Мухаммад после победы Деррик Льюиса над Таллисоном Тейшейрой в главном событии UFC on ESPN 70.
Напомним, Том Аспиналл – чемпион тяжелого веса UFC.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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