Стивен Томпсон получил рваную рану в бою с Габриэлом Бонфином на UFC on ESPN 70
Стивен Томпсон рассек ногу в поединке на UFC on ESPN 70.
Американец получил серьезное рассечение в поединке с Габриэлом Бонфином, закончившемся поражением раздельным решением судей (28-29, 29-28, 28-29).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
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