Макс Холлоуэй: «Не почувствовал, что Топурия бьет намного сильнее других. Вот у Гейджи была реальная мощь»

Макс Холлоуэй сравнил удары Гейджи и Топурии.

«Меня спрашивали, насколько сильным был удар Илии Топурии. Я не почувствовал, что этот парень бьет намного сильнее других. Но он, должно быть, все же неплох. Когда я бился с Джастином Гейджи, то ощутил реальную мощь. Он бил сильно», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье . Бой возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»

Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»