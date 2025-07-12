Макс Холлоуэй: «Не почувствовал, что Топурия бьет намного сильнее других. Вот у Гейджи была реальная мощь»
Макс Холлоуэй сравнил удары Гейджи и Топурии.
«Меня спрашивали, насколько сильным был удар Илии Топурии. Я не почувствовал, что этот парень бьет намного сильнее других. Но он, должно быть, все же неплох. Когда я бился с Джастином Гейджи, то ощутил реальную мощь. Он бил сильно», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье. Бой возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»
Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Stake.com
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