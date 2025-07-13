Уайт финансово помог Аскрену: «Обычно не говорю об этом, но да, мы сделали это»
Дана Уайт оказал финансовую помощь Бену Аскрену .
«Обычно я не говорю об этом, но да, мы помогли. Я связался с его женой, как только узнал об этой ситуации», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Бен Аскрен был госпитализирован в мае из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Несколько дней назад экс-боец UFC пришел в себя и записал видео после трансплантации легких.
Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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