Уайт финансово помог Аскрену: «Обычно не говорю об этом, но да, мы сделали это»

Дана Уайт оказал финансовую помощь Бену Аскрену .

«Обычно я не говорю об этом, но да, мы помогли. Я связался с его женой, как только узнал об этой ситуации», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Бен Аскрен был госпитализирован в мае из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Несколько дней назад экс-боец UFC пришел в себя и записал видео после трансплантации легких.

Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»

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