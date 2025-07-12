Двалишвили удивился сообщениям о его поединке с Сэндхагеном на UFC 320: «Новость для меня»
Мераб Двалишвили отреагировал на слухи о его поединке с Кори Сэндхагеном.
Минувшей ночью в соцсетях распространилась информация о решении UFC провести бой между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном 4 октября в Лас-Вегасе. Официальные источники слухи не прокомментировали.
«Новость для меня», – отреагировал чемпион UFC Двалишвили под одним из постов, касающихся анонса поединка.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Сэндхаген станет следующим соперником чемпиона дивизиона Мераба Двалишвили.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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