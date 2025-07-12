Александр Шлеменко победил Гильерме Кадену в главном событии SFC 11
Александр Шлеменко победил испанца Кадену в поединке в Омске.
12 июля в Омске в главном событии турнира SFC 11 состоялся поединок между Александром Шлеменко и испанцем Гильерме Каденой.
Шлеменко победил техническим нокаутом в первом раунде.
Прошлый поединок Александра прошел в мае: на турнире RCC 22 он уступил Владиславу Ковалеву раздельным решением судей.
Теперь на счету Шлеменко 67 побед, 16 поражений и одна ничья. Один бой был признан несостоявшимся.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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