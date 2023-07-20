Менеджер Махачева: «Хабиб поддерживал идею Ислама подраться с Эдвардсом. Подготовка к Абу-Даби начнется в августе»

Менеджер Ислама Махачева прокомментировал анонс поединка против Чарльза Оливейры.

«У Ислама был загруженный график, он провел пять боев за 23 месяца, оставался активным, его мучали маленькие травмы и после последнего боя он взял перерыв, потому что надо было восстановиться. Сейчас мы просто ждали, кто будет соперником. Он хотел или защищать свой титул или… у нас появилась вот такая идея подняться в весовой категории.

Хабиб поддерживал идею Ислама подраться с Эдвардсом. Мы знаем Леона и его способности, в свое время он приезжал тренироваться в АКА.

Махачев никогда не оставлял зал, но полноценная подготовка к турниру в октябре у него начнется в августе. Тогда мы уже начнем лагерь для поединка в Абу‑Даби», – заявил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294. Бой состоится в Абу-Даби 21 октября.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

Хабиб про чемпионство Махачева: «Для меня это было ожидаемо. Закончить Оливейру и забрать пояс было формальностью»