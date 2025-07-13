Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году
Представители Бразилии проиграли все 10 боев:
UFC Fight Night 249: Маккензи Дерн победила сабмишеном в третьем раунде Аманду Рибас;
UFC 311: Ислам Махачев победил сабмишеном в первом раунде Ренато Мойкано;
UFC Fight Night 251: Джаред Каннонир победил Грегори Родригеса техническим нокаутом в четвертом раунде;
UFC 313: Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей;
UFC 314: Алекс Волкановски победил Диего Лопеса единогласным решением судей;
UFC on ESPN 66: Иэн Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей;
UFC on ESPN 67: Кори Сэндаген победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде;
UFC Fight Night 256: Майкл Моралес победил Гилберта Бернса техническим нокаутом в первом раунде;
UFC 317: Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде;
UFC on ESPN 70: Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом в первом раунде.
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