Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году

Ни один бразильский боец не выиграл поединок, возглавлявший турниры UFC в 2025-м.

Представители Бразилии проиграли все 10 боев: UFC Fight Night 249: Маккензи Дерн победила сабмишеном в третьем раунде Аманду Рибас ; UFC 311: Ислам Махачев победил сабмишеном в первом раунде Ренато Мойкано ; UFC Fight Night 251: Джаред Каннонир победил Грегори Родригеса техническим нокаутом в четвертом раунде; UFC 313: Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей; UFC 314: Алекс Волкановски победил Диего Лопеса единогласным решением судей; UFC on ESPN 66: Иэн Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей; UFC on ESPN 67: Кори Сэндаген победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде; UFC Fight Night 256: Майкл Моралес победил Гилберта Бернса техническим нокаутом в первом раунде; UFC 317: Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде; UFC on ESPN 70: Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом в первом раунде. Анкалаев отобрал пояс у Перейры – под свист фанатов в США и недовольное лицо Уайта «Я положу тебе яйца на лоб!» Топурия эпично забрал еще один пояс UFC и чуть не устроил драку в октагоне