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Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году

Ни один бразильский боец не выиграл поединок, возглавлявший турниры UFC в 2025-м.

Представители Бразилии проиграли все 10 боев:

UFC Fight Night 249: Маккензи Дерн победила сабмишеном в третьем раунде Аманду Рибас;

UFC 311: Ислам Махачев победил сабмишеном в первом раунде Ренато Мойкано;

UFC Fight Night 251: Джаред Каннонир победил Грегори Родригеса техническим нокаутом в четвертом раунде;

UFC 313: Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей;

UFC 314: Алекс Волкановски победил Диего Лопеса единогласным решением судей;

UFC on ESPN 66: Иэн Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей;

UFC on ESPN 67: Кори Сэндаген победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде;

UFC Fight Night 256: Майкл Моралес победил Гилберта Бернса техническим нокаутом в первом раунде;

UFC 317: Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде;

UFC on ESPN 70: Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру техническим нокаутом в первом раунде.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoMMA
logoUFC
Таллисон Тейшейра
logoДиего Лопес
logoРенато Мойкано
logoАлекс Перейра
logoГилберт Бернс
logoДейвисон Фигейредо
logoЧарльз Оливейра
logoКарлос Пратес
Грегори Родригес
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