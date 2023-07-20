Боец UFC Ашмоз – о Хабибе: «Зачем выступать и начинать проигрывать? Он уже получил деньги и славу, так зачем продолжать?»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Янал Ашмоз оценил решение Хабиба закончить карьеру непобежденным.

«А почему нет? Он чемпион, который трижды защитил свой титул и ушел непобежденным. Он уже получил деньги и славу, которые хотел, так зачем продолжать? Почему бы не остановиться, если ты всего добился. Я бы сделал тоже самое.

Зачем продолжать и начинать проигрывать, чтобы твое имя пошло на спад. На мой взгляд, он сделал все правильно», – заявил израильский боец UFC Янал Ашмоз.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре 2020 года с рекордом 29-0. В своем последнем поединке он досрочно победил американца Джастина Гейджи, в третий раз защитив титул чемпионский титул в легком весе.

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5 комментариев

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Fynshy1991
Ответ Kanonir152
Янал Ашмоз - это вообще кто
Кстати нормальный такой тип. Ноунейм да, но бьет хорошо. Первый бой в КФС и победа нокаутом.
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Nikolay Ak
Ну по факту же,могло случится всякое,или проиграть или вес не сделать и отдать пояс как Чарлик тоже стрёмно, согласен Хабиб ушёл на пике когда он всех ложил особо не вспотев,но вспомните 2020г когда он завершил карьеру,тогда мало кто думал что Усмана могут скинуть с трона,перед Валей никто не видел соперницу в ближайшей перспективе,Нуньес выглядела монстром,Адесанья итд,но все они по итогу проиграли. Я это к тому что всё в этой жизни когда либо заканчивается а Хабиб он достиг всего о чём мечтал он и его отец и славы и денег и признания и даже помог своему другу стать чемпионом,осталось только здоровье и семья,поэтому скорее это правильное решение завершить карьеру на мажорной ноте.
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Kanonir152
Янал Ашмоз - это вообще кто
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Африкан Богаевский
я весь КФС сьем
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Мяти
Ответ Kanonir152
Янал Ашмоз - это вообще кто
Там же написано- боец UFC
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