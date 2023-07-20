Менеджер Павловича: «Павлович еще может подраться с Джонсом. Серега будет страховать их поединок с Миочичем»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Менеджер Павловича заявил, что россиянин не будет драться до поединка Миочича и Джонса.

«Почему не получилось договориться о поединке против Джона Джонса? Павлович еще может подраться. Я пока не знаю, утвердили ли официально бой Джонс – Миочич, но я уверен, что Серега будет страховать этот поединок, если кто‑то слетит. Мы сейчас посмотрим, как все сложится.

Мы точно не будем драться раньше. Серега будет ждать боя за пояс. Если он сейчас не проведет поединок с кем‑то из этой пары, то точно будет ждать поединка за пояс. Мы посмотрим, что получится, еще много времени до ноября», – заявил менеджер Павловича Ризван Магомедов.

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