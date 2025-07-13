Льюис – после победы над Тейшейрой: «Кто следующий? Моя жена»

Деррик Льюис дал первый комментарий после победы в главном бою UFC on ESPN 70.

«Хочу, чтобы моя жена была следующей. У нас будет много борьбы в партере», – заявил боец UFC Деррик Льюис .

Напомним, Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде на UFC on ESPN 70.

UFC on ESPN 70: Льюис нокаутировал Тейшейру, Томпсон проиграл Бонфину и другие бои

Деррик Льюис: «В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде»