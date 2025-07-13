Льюис – после победы над Тейшейрой: «Кто следующий? Моя жена»
Деррик Льюис дал первый комментарий после победы в главном бою UFC on ESPN 70.
«Хочу, чтобы моя жена была следующей. У нас будет много борьбы в партере», – заявил боец UFC Деррик Льюис.
Напомним, Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде на UFC on ESPN 70.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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