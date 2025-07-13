Деррик Льюис вышел на третье место по количеству досрочных побед и укрепил лидерство по числу нокаутов в UFC

Деррик Льюис вошел в топ-3 бойцов UFC по количеству досрочных побед.

Минувшей ночью Льюис победил техническим нокаутом в первом раунде Таллисона Тейшейру в главном событии UFC on ESPN 70.

Эта победа стала 16-й для Деррика в UFC, одержанная нокаутом. Это лучший результат в истории промоушена: на втором месте Мэтт Браун, имеющий 13 нокаутов на счету.

Также Льюис вышел на третье место по числу досрочных побед в UFC (16), которое делит с Дональдом Серроне. Лидирует Чарльз Оливейра (20), второй – Джим Миллер (19).

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