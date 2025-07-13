  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Деррик Льюис вышел на третье место по количеству досрочных побед и укрепил лидерство по числу нокаутов в UFC
11

Деррик Льюис вышел на третье место по количеству досрочных побед и укрепил лидерство по числу нокаутов в UFC

Деррик Льюис вошел в топ-3 бойцов UFC по количеству досрочных побед.

Минувшей ночью Льюис победил техническим нокаутом в первом раунде Таллисона Тейшейру в главном событии UFC on ESPN 70.

Эта победа стала 16-й для Деррика в UFC, одержанная нокаутом. Это лучший результат в истории промоушена: на втором месте Мэтт Браун, имеющий 13 нокаутов на счету.

Также Льюис вышел на третье место по числу досрочных побед в UFC (16), которое делит с Дональдом Серроне. Лидирует Чарльз Оливейра (20), второй – Джим Миллер (19).

Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году

Бразилец в UFC вышел под «Матушку Землю»: чуть не оторвал сопернику ногу и дал интервью на русском

Верите, что Дюбуа победит Усика?2470 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoUFC
logoMMA
logoДеррик Льюис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Томпсон получил рваную рану в бою с Габриэлом Бонфином на UFC on ESPN 70
4вчера, 07:22Фото
Белал Мухаммад: «Мог бы более легкий Льюис защититься от тейкдаунов Аспиналла?»
11вчера, 07:00
Уайт финансово помог Аскрену: «Обычно не говорю об этом, но да, мы сделали это»
3вчера, 06:39
Главные новости
Отец Шлеменко – о травмах сына: «Запомнилось, когда он уехал в Бразилию и там два боя провел. Вернулся – обе руки в гипсе. Его наложили так, чтобы он мог писать – студент ведь»
5вчера, 18:51
Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»
3вчера, 17:02
Павел Шлеменко: «По рукопашке был турнир, где проходило по пять боев в день. Я Саше покупал сникерсы и за каждый выигранный бой один отдавал. Доходило до того, что у него их было пять»
3вчера, 15:05
Менеджер Евлоева: «Думаю, Мовсар получит титульник, если победит Пико»
4вчера, 13:48
Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»
1вчера, 12:42
Журова – о бразильце Уокере, давшем интервью на русском после победы в поединке на UFC: «Здорово, что люди не боятся. Дать ему гражданство? Это немного другое. Он должен захотеть»
9вчера, 11:37
Мераб Двалишвили стал лауреатом премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC»
3вчера, 11:04
Шара Буллет поздравил Уокера с победой над Нзечукву: «Русские идут до конца!»
3вчера, 10:48Фото
Льюис – о разговоре с Трампом после боя: «О чем мы говорили? Это секретная информация. Кое-что о террористах и тому подобное»
2вчера, 10:33
Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году
8вчера, 08:41
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49