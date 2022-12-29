Тренер Анкалаева – о бое с Блаховичем: «Сожаления нет. Получилось так, как получилось»

Сухраб Магомедов, тренер топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, считает, что его подопечный заслужил победу в поединке с за вакантный титул UFC.

Напомним, что россиянин не смог завладеть поясом в тяжелом весе: по итогам чемпионского боя была назначена ничья раздельным решением судей.

«Я считаю, что 4-1 в пользу Магомеда. В первом раунде он был более активным: атаковал, прессинговал, работал в защите и нападении.

Блахович вчистую выиграл второй раунд. Он бил Магомеду прямо в голень. У него просто нога оказалась чуть покрепче, чем у Магомеда.

Сожаления нет. Получилось так, как получилось. Мы не всегда получаем то, что хотим. В принципе, Магомед победил. Для победы он сделал достаточно», – сказал Магомедов.

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