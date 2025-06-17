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Уайт – о UFC 318: «Этот турнир – для Порье. Он хотел провести последний бой в Новом Орлеане»

Дана Уайт высказался о прощальном поединке Дастина Порье.

«Дастин Порье – наша большая звезда. Он многого достиг в этом спорте. Этот турнир – для него. Он хотел провести последний бой и завершить карьеру в Новом Орлеане. Порье – один из величайших бойцов всех времен», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Холлоуэй обещает зрелищный бой с Порье: «Если вы пытаетесь заставить кого-то посмотреть UFC, то скажите им, чтобы включили турнир 19 июля»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WDSU
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