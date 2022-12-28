Анкалаев завел американский аккаунт в соцсетях: «UFC просит меня стать более медийным»
Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что завел отдельный аккаунт в социальных сетях для американских фанатов.
«Всем привет! Это мой американский аккаунт. Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно.
Я также должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю», – написал Анкалаев в твиттере.
В начале декабря россиянин дрался с Яном Блаховичем за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Бой закончился ничьей.
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