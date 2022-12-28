Анкалаев завел американский аккаунт в соцсетях: «UFC просит меня стать более медийным»

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что завел отдельный аккаунт в социальных сетях для американских фанатов.

«Всем привет! Это мой американский аккаунт. Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно.

Я также должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю», – написал Анкалаев в твиттере.

В начале декабря россиянин дрался с Яном Блаховичем за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Бой закончился ничьей.

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

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