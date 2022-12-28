Анкалаев завел американский аккаунт в соцсетях: «UFC просит меня стать более медийным»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что завел отдельный аккаунт в социальных сетях для американских фанатов.

«Всем привет! Это мой американский аккаунт. Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно.

Я также должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю», – написал Анкалаев в твиттере.

В начале декабря россиянин дрался с Яном Блаховичем за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Бой закончился ничьей.

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

Джонни Уокер: «Бой Анкалаева и Блаховича получился вялым. Никому не нужен скучный чемпион»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DanaWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
если это правда то это значит в юфс спорт не на первом месте
Da ladno?????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ j30
если это правда то это значит в юфс спорт не на первом месте
Ого, дело раскрыто, Шерлок:)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
если это правда то это значит в юфс спорт не на первом месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий