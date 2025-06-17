Теофимо Лопес: «Хочу вернуться на ринг в сентябре или октябре, а затем еще раз в декабре или январе»
Теофимо Лопес рассказал, когда проведет следующий бой.
«Я хочу вернуться на ринг в сентябре ил октябре, а затем еще раз в декабре или январе», – написал боксер Теофимо Лопес.
Лопес последний бой провел в мае, победив Арнольда Барбосу решением судей.
Теофимо Лопес: «Благодарен за то, что разделил ринг с такой легендой, как Ломаченко»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Теофимо Лопеса
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