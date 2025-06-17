Дана Уайт: «Цель будет достигнута, когда UFC будет транслироваться в прямом эфире во всех странах мира»

Дана Уайт назвал цель UFC.

«Цель будет достигнута, когда UFC будет транслироваться в прямом эфире во всех странах мира», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее Уайт намекнул , что бой Джона Джонса и Тома Аспиналла может не состояться.

Уайт – о последних комментариях Джонса: «Хреново безумие. Во вторник разберемся с этим»