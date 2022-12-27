Джонни Уокер: «Бой Анкалаева и Блаховича получился вялым. Никому не нужен скучный чемпион»

Полутяжеловес UFC Джонни Уокер прокомментировал исход поединка за вакантный титул между и .

На UFC 282 бой россиянина и поляка закончился ничьей.

«Все закончилось хорошо. Бой Анкалаева и Блаховича получился вялым, думаю, не только UFC, но и фанаты довольны его исходом.

Никому не нужен скучный чемпион, который побеждает только по очкам. Людям нравятся нокауты и сабмишены. Нравится смотреть, как парни проливают кровь, до последней секунды стараясь финишировать соперника.

Это хорошо и для UFC, и для фанатов. Теперь за титул будут драться Гловер Тейшейра и Джамал Хилл – эти бойцы делают все возможное, чтобы победить досрочно. И все хотят увидеть их бой», – сказал Уокер.

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Ничья в бою Анкалаева и Блаховича – сумасшедший бред. Просто взгляните на цифры и статистику