Джонни Уокер: «Бой Анкалаева и Блаховича получился вялым. Никому не нужен скучный чемпион»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес UFC Джонни Уокер прокомментировал исход поединка за вакантный титул между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

На UFC 282 бой россиянина и поляка закончился ничьей.

«Все закончилось хорошо. Бой Анкалаева и Блаховича получился вялым, думаю, не только UFC, но и фанаты довольны его исходом.

Никому не нужен скучный чемпион, который побеждает только по очкам. Людям нравятся нокауты и сабмишены. Нравится смотреть, как парни проливают кровь, до последней секунды стараясь финишировать соперника.

Это хорошо и для UFC, и для фанатов. Теперь за титул будут драться Гловер Тейшейра и Джамал Хилл – эти бойцы делают все возможное, чтобы победить досрочно. И все хотят увидеть их бой», – сказал Уокер.

Анкалаев уничтожил поляка и должен был стать чемпионом UFC. Но американские судьи украли победу – и это беспредел

Ничья в бою Анкалаева и Блаховича – сумасшедший бред. Просто взгляните на цифры и статистику

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoirDuke
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорит боец которому до титульника как до Малайзии пешком.
А где же был дорогой Джонни, когда чемпами были Адесанья и Усман? Или это другое?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бабай Бабаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все верно сказал. Люди хотят драйва, зрелищ и крови. А унылые бои только заставляют ковыряться пальцем в носу.
Когда чемпионом в боксе был Кличко, он превратил все бои в скучно-тягомотное зрелище, из-за чего общий интерес к супертяжам сильно угас. То ли дело когда на ринг выходил Майк Тайсон...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий