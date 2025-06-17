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Волкановски – о Джонсе: «Если не хочешь драться – завершай карьеру»

Алекс Волкановски высказался о Джоне Джонсе.

«Если ты чемпион, ты должен защищать титул. Ты не можешь сидеть в стороне. Надо оставаться активным, драться с теми, кто в очереди. Если уже есть временный чемпион – все очевидно. Нельзя тормозить весь дивизион просто так. 

Его считают лучшим всех времен, это понятно. Но если ты не хочешь драться – завершай карьеру. А если хочешь большие бои – придется освободить титул», – сказал чемпион UFC Алекс Волкановски.

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Все: ждут боя Джонс – Аспиналл. Джонс в этот момент: балдеет в Таиланде с Хасбиком

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Overdogs Podcast with Mike Perry
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