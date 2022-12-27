Магомед Анкалаев: «Мне не нужны подачки. В 2023 году я заберу пояс»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Магомед Анкалаев пообещал забрать пояс чемпиона в следующем году.

«Это был полезный опыт. Мне не нужны подачки. Я иду вперед, и я больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023 году я заберу пояс», – написал полутяжеловес.

На UFC 282 бой Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный титул закончился ничьей. За пояс чемпиона 21 января в Рио-де-Жанейро подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

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4 комментария

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Мастурбек Камшотов
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Верю в то, что обозлённая версия Анкалаева не будет давать судьям шансов на сомнение)
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Theryiewer
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Круто, но это слова Али Абдель-Ализа, а не Анкалаева, так как он ведет его Твиттер. Сам Магомед об этом говорил. Тем более, что Анкалаев говорил, что ему должны пояс отдать, а сейчас про какие-то подачки идет разговор.
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Великий Алонсо
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Боже какой слабой титульник будет, Тейшейре этому уже миллион лет, Анкалаев против него наверное за кэф 1.1 у букмекеров бы шёл.
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gosha7202@mail.ru
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Отличный настрой у Магомеда!
А то после откровенного ограбления казалось, что он совсем расклеился
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