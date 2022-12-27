Магомед Анкалаев: «Мне не нужны подачки. В 2023 году я заберу пояс»
Российский боец UFC Магомед Анкалаев пообещал забрать пояс чемпиона в следующем году.
«Это был полезный опыт. Мне не нужны подачки. Я иду вперед, и я больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023 году я заберу пояс», – написал полутяжеловес.
На UFC 282 бой Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный титул закончился ничьей. За пояс чемпиона 21 января в Рио-де-Жанейро подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
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