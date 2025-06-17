Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»

Даниэль Кормье высказался о возможном завершении карьеры Ислама Махачева.

«Это должно беспокоить нас. Он молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры? Мы хотим видеть бой Ислама против Джека Делла Маддалены , мы хотим видеть его бой с Камару Усманом , с Илией Топурией», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева , но дата поединка до сих пор неизвестна.

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