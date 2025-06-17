Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»
Даниэль Кормье высказался о возможном завершении карьеры Ислама Махачева.
«Это должно беспокоить нас. Он молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры? Мы хотим видеть бой Ислама против Джека Делла Маддалены, мы хотим видеть его бой с Камару Усманом, с Илией Топурией», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Ранее UFC анонсировал бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева, но дата поединка до сих пор неизвестна.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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