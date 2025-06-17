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Теофимо Лопес: «Благодарен за то, что разделил ринг с такой легендой, как Ломаченко»

Теофимо Лопес отреагировал на завершение карьеры Василия Ломаченко.

«Замечательная карьера. Благодарен за то, что разделил ринг с такой легендой. Однозначно член зала славы. Возможно, у него не были самые тяжелые бои, но он каждый бой делал легким», – сказал боксер Теофимо Лопес.

Ранее Василий Ломаченко официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Ломаченко – двукратный победитель Олимпиад и чемпионатов мира, а также бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Последний бой он провел в мае-2024, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

Как же грустно прощаться с Ломаченко: профессор, который мог взять от карьеры больше

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
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