Бывший чемпион в полутяжелом весе Иржи Прохазка прокомментировал ничейный исход поединка между и .

«Думаю так же, как остальные: Анкалаев победил, это 100%. Однако это был близкий бой. Меня впечатлило, что Магомед показал воинский дух, ведь ему отбили ногу. А вот Блахович не воспользовался возможностью добить Анкалаева.

Мне, конечно, было неприятно наблюдать за этим. Спустя всего несколько месяцев после того, как я отвоевал пояс, за него бьются уже другие бойцы. Особенно, когда делают это вот так...

Убежден, что они не дрались на 200%, чтобы выиграть пояс. Для меня это просто — если дерешься за пояс, делай это насмерть. А тут было много стратегии и тактики», – сказал Прохазка.

Иржи Прохазка: «Анкалаев и Блахович не дрались на 200%, чтобы выиграть пояс»

Прохазка – о бое Блаховича и Анкалаева: «Посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион»